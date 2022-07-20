從南部最大代銷跨入建設的清景麟建築團隊，與寶徠建設合作共同公開收購上櫃電機股磨床大廠福裕(4513)股權，每股收購價格為24.6元，公開收購開始日預計不晚於7月26日，以福裕20日收盤價22.55元計算，溢價約9%。

福裕創立於1978年6月，為全國最大CNC磨床製造廠及銑床、車床製造商。 福裕2021年合併營收16.07億元，今年上半年合併營收 8.34億元、年增約 10%。

清景麟建築團隊董事長林聰麟表示，目前初步想法係擴展福裕新業務項目，至於未來合作之細節，則尚未規劃討論。待收購作業完成後，才會進一步與福裕詳談合作計畫。

清景麟建築團隊為南部最大代銷公司，同時跨足地產開發建設、代銷、營建等 事業，未來公司經營將以推動自建案為主，從今年底到明年將有近300億總銷金額進場。除了住宅大樓外，未來也有興建商辦大樓的規劃，朝多元產品發展。(記者張雅雲/高雄報導)