疫情下景氣低迷，公益團體募資不易。清景麟建築團隊30日舉辦「愛在燕巢」公益捐贈記者會，董事長林聰麟出身高雄燕巢，親自將「分享愛」傳遞給燕巢區農會、燕巢區公所、燕巢家園日照關懷據點及慈德育幼院4個單位的代表，共有3850位燕巢鄉親受益，總計捐贈1387萬元，並宣布今年本業採保守經營，以公益為主軸，拋磚引玉推動清景麟公益年。

清景麟建築團隊今日舉辦「愛在燕巢」公益捐贈記者會，包括高雄市副市長林欽榮、清景麟建築團隊董事長林聰麟、清景麟教育基金會董事陳政聞、清景麟教育基金會董事黃文益、清景麟教育基金會董事李眉蓁等人均出席見證。

林欽榮致詞時感謝清景麟建築團隊給予在地社福最大的支持與協助，以具體行動回饋社會，也大讚林董事長為暖男，期勉有資源、有能力的企業可以回饋社會，讓處處充滿溫暖。

林聰麟表示，2017年成立清景麟教育基金會，投入5年多來捐助金額達5000逾萬，2022年有感於疫情長期以來對部分鄉親造成的影響，與燕巢區公所、燕巢區農會、及在地社福單位了解後，特別擴大關懷層面，挹注60歲以上農民、弱勢家庭生活補貼與急難救助金，並支持燕巢家園日照關懷據點服務在地身心障礙青年、慈德育幼院守護離院生回歸原生家庭持續到宅關懷。

燕巢鄉總人口3萬多人，共有3850位燕巢鄉親受益，佔總人口比例13%，總計捐贈1387萬元，實質達到燕巢首度全方位照護的善舉。

林聰麟也開心分享，例如受資助的田寮國中今年出現創校史上首位學測5A學生，證明只要有資源、夠努力，都可以實現夢想，在未來也會持續投入公益活動，並依循2030永續發展目標(SDGs)朝「消除貧窮」、「良好健康與社會福利」及「優質教育」共同來努力。

除預計9月將與美國在台協會合作舉辦公益音樂會，並秉持「賣1戶種1樹」的承諾，11月將與屏科大合作在林場舉辦植樹活動，實踐植樹造林的精神。12月底則是與高雄市觀光局合作推廣燕巢之美，在燕巢阿公店森林公園舉辦燕巢草地音樂市集，邀民眾來欣賞阿公店水庫的冬日美景。

同時，持續投入偏鄉兒童藝術教育，下半年攜手高雄市文化局、高美館舉辦3場活動，致力於城鄉攜手串聯，共享藝文資源，林聰麟指出，今年本業受房價墊高、政策性打炒房等措施影響，採保守經營，將積極參與公益活動成為清景麟的公益年，期盼相關作為可以影響更多企業，帶來更多正向循環的美好事物，盡在地企業的力量，同時也鼓勵員工一起從事公益活動。