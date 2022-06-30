大硯建設去年捐贈新竹市新式小型雙艙式消防車，經1年多打造30日正式啟用，由市長林智堅代表消防局接受捐贈，消防局表示，預計明年底前第一線消防先鋒車輛全數汰舊換新，達全國首先全面換為雙艙式的目標。

為提升消防員出勤行車安全，大硯建設自去年就著手進行雙艙式消防車捐贈，歷經1年多打造，今正式完成捐贈儀式，林智堅也回贈大硯建設感謝狀與消防車模型留念。

林智堅也到場代表消防局受贈，他感謝大硯建設總經理鄭釗學捐贈雙艙式消防車，也感謝普天宮鄭家長期在新竹熱心公益，15年前有「再傳號」，今有「再傳貳號」，感受到鄭建家、鄭逸榛2位董事長對父親的尊重與思念，以父親老議長鄭再傳之名，持續回饋鄉里。

消防局長李世恭表示，竹市第一線消防先鋒車輛將全數汰換為雙艙式消防車，15輛中已更新6輛，年底再更新3輛，預計明年底前全數汰換，達成全國首先全面使用雙艙式消防車的目標。