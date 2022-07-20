南非6月通膨率攀至7.4％ 創13年新高 21:332022/07/20 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 南非統計局數據顯示，受食物與運輸價格飆漲影響，6月通膨年率從5月的6.5％攀升至7.4％，不僅創下2009年5月以來的13年新高，更超越南非央行設定的3％～6％目標區間上限。南非通膨升溫，推升市場對於該國央行21日會議至少升息2碼的預期。 破14年新高 中經院估2022年台灣通膨率3.11％ 美元強勢 大宗商品加速崩跌 紐西蘭上季通膨 奔32年新高 #南非 #新高 #通膨率 #攀至 #統計局 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中經院下修經濟成長至3.56％ 04:102022/07/20 財經要聞 毅嘉H1稅前獲利 八年同期新高 04:102022/07/19 證券．權證 《半導體》今年拚賺1股本 德微登本月高價 17:422022/07/20 財經 不動產業去年銷售額1.86兆 歷年新高 20:082022/07/19 財經 《國際經濟》面對高氣焰通膨 促泰提早升息 16:012022/07/20 財經 1.86兆 不動產業 去年銷售額創新高 04:102022/07/20 財經要聞 通膨和景氣壓力俱增 資金急尋避風港 11:332022/07/19 財經 歐洲熱浪將攀至高峰 高溫持續到下周 12:352022/07/20 國際 蛋價再創新高！明起漲2元 「每天缺100萬顆」 14:582022/07/19 生活 用電量破4千萬瓩！再創史上新高 台電曝2原因 15:342022/07/20 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。