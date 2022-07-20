南非統計局數據顯示，受食物與運輸價格飆漲影響，6月通膨年率從5月的6.5％攀升至7.4％，不僅創下2009年5月以來的13年新高，更超越南非央行設定的3％～6％目標區間上限。南非通膨升溫，推升市場對於該國央行21日會議至少升息2碼的預期。