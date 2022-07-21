南山人壽陷淨值危機？外傳恐拖累潤泰集團中的潤泰全、潤泰新等有「下市危機」，民進黨立委郭國文今（21日）表示，南山人壽日前才發新聞稿表示，「受惠於匯兌利益、穩定的經常性收益、以及進入國內股利旺季獲現金股利挹注」，如今傳出Q2淨值大減消息。他也呼籲保險局，民眾投入超過30兆血汗錢，必須好好把關壽險業者的資金運用，並盡速提出修法。

郭國文說，壽險業2026年要接軌IFRS 17面臨魔王般的考驗，讓外界相當關注壽險業的財務狀況，但現在業者已習慣輕忽風險的操作與投資，早就陷入受國際因素波動的風暴，也就導致在自身無法控制的狀況下，整體壽險業Q2淨值恐蒸發破8000億，其中不只南山，台壽、中壽恐怕財報也不佳。

諷刺的是，南山人壽10日才發新聞稿表示，「受惠於匯兌利益、穩定的經常性收益、以及進入國內股利旺季獲現金股利挹注」，慶祝6月獲利114.7億，如今傳出Q2淨值大減消息，令人直搖頭。

郭國文表示，今年初時，南山人壽提出發放現金股利共61億，當時國文就有提醒保險局，壽險業者因IFRS 17即將上路，財務面臨增資的挑戰，在核准發放現金股利上，必須格外謹慎。

然而保險局卻一毛不刪核准，郭國文質疑，難道南山的財務狀況在保險局眼中沒有問題？受烏俄戰爭的影響，讓壽險業海外投資曝險過高的狀況浮出，除了俄羅斯公債，目前金控對於新興市場的曝險金額逼近2兆，其中多數為壽險業投資。

他說，在國際情勢多變的狀況下，保險業的變革事不宜緩，自己相當注重壽險業的風險管理，曾提出投資型保單不應投資垃圾債券，也得到金管會認同，預計Q2提出修法，至今卻仍不見蹤影。呼籲保險局，民眾投入超過30兆血汗錢，必須好好把關壽險業者的資金運用，並盡速提出修法。