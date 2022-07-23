第2季全球股債波動加劇，壽險業面臨淨值保衛戰，為避免母公司受連累，各大壽險型金控與三商美邦都已陸續啟動增資；然而，南山人壽最上層控股公司─潤泰新、潤泰全至今仍無動作。據會計師試算，南山人壽的淨值若在第2季跌破千億元，潤泰全、潤泰新恐將因南山人壽的淨值減損過大，連自身的淨值也遭拖累。

根據《財訊》報導，由於美國聯準會強勢升息，6大壽險第1季淨值已較去年第4季減損4946億元，而南山人壽為本國第3大壽險，整體投資部位超過5兆元，68%投資於國內外債市、16%於股市。第1季整體股市僅跌4%、債市跌6%時，南山的淨值就已減損1880億元，造成母公司─潤泰全、潤泰新第1季淨值大縮水，潤泰新每股淨值跌至33.95元、潤泰全每股淨值跌到83.57元。

南山淨損第2季再擴大

《財訊》分析，南山人壽會牽動潤泰全、潤泰新的淨值表現如此之大，主要是潤泰全除了轉投資潤成控股23%（持有南山人壽89.55%），也直接投資南山人壽0.21%；潤泰新也是一樣，投資潤成25%，也直接投資南山人壽0.23%。不只如此，潤泰全與潤泰新還互相交叉持股，潤泰全持有潤泰新25.7%，潤泰新持有潤泰全11.95%。

資深會計師指出，從資產負債表「其他權益」項下的「關聯企業金融資產未實現評價損益」和「關聯企業採用覆蓋法重分類」，最能看出南山人壽如何影響潤泰全和潤泰新的淨值。

前者包含潤泰全或潤泰新採用權益法認列的所有投資項目，而從第1季情況來看，推測影響此數值最大者就是潤成與南山人壽。

另外，《財訊》報導指出，壽險為了接軌IFRS 17財報，目前會採用覆蓋法重分類，也會影響到潤泰全與潤泰新的淨值表現。根據潤泰全今年第1季季報，關聯企業金融資產未實現評價損益，已經放大至負375.6億元；關聯企業採用覆蓋法重分類項目，為負161.4億元，是影響潤泰全淨值從千億元掉至583億元的關鍵。潤泰新季報也有一樣的狀況，造成淨值從1169億元掉到713億元。

令外界憂心的是，第2季全球股債波動更甚第1季，若以全球主要股債ETF表現推估，第2季全球股市整體較上季再跌18%、債市跌5%，6大壽險淨值減損近8600億元；其中，第2季南山人壽的淨值更恐減損超過2000億元。