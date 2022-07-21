富邦投顧估計，隨通膨疑慮持續攀升，將顯示卡2022年出貨量由年增5～10％，一舉砍至衰退0～5％，且2023年也難重返成長；凱基投顧則憂心微星（2377）營收疲弱、降評「中立」。

富邦投顧指出，回顧顯示卡上半年需求狀況，主要受到俄烏戰爭、通膨高漲、加密貨幣價格崩跌衝擊。放眼第四季，輝達將推出GeForce RTX 40系列GPU，消費者在新品上市前，通常普遍採取觀望態度，鑒於需求低於預期，研判顯示卡下半年銷量年增率將持平，全年出貨量年增率同步下調為衰退0～5％。

凱基投顧認為，因顯示卡與主機板整體需求將放緩，再加上第三季底新GPU上市前顯卡均價下跌，認為微星近期營收與獲利率將面臨挑戰，利潤率下行風險恐限縮股價表現，因而終結樂觀看法，降評「中立」。

放眼2023年，通膨對終端需求的衝擊程度仍充滿不確定性，加上2022年第一季受惠加密貨幣挖礦加持、使得基期較高，富邦投顧認為，顯示卡2023年出貨年增率無法轉正，呈連兩年衰退。

法人估計，微星2021年每股純益20.03年為近年高峰，2022年將降至15.32元、衰退23.5％，2023年再年減4.5％，每股純益14.63元。