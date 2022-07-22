歐洲央行（ECB）21日宣布啟動11年來首次升息循環，而且升幅是超出預期的2碼（50個基點），宣告負利率時代結束，顯見歐央對通膨失控的擔憂，凌駕俄烏戰爭衝擊歐元區經濟的不安，歐元與歐債殖利率應聲齊漲。

ECB也同意對歐元區高負債成員國提供額外援助，推出名為「傳輸保護工具」（TPI）的反破碎化（anti-fragmentation）工具，旨在抑制這些成員國的借貸成本持續攀高，避免歐元區陷入金融破碎化危機。

ECB聲明指出：「TPI將確保貨幣政策立場，順利傳送到歐元區每一個國家。」

ECB總裁拉加德在歐央政策會議後的記者會上指出：「經濟活動正在放緩，俄羅斯侵略烏克蘭持續拖累經濟成長。高通膨衝擊購買力、供應鏈瓶頸仍在及高度不確定性，對經濟構成不利影響。綜觀這些因素，讓今年下半及之後的展望烏雲密布。」

歐央宣布2011年來首次升息後，歐元、歐債殖利率及歐元區銀行股齊漲。周四歐元兌美元漲0.7％，從歐央政策聲明發布前的兌1.0198美元，攀升至兌1.0268美元；歐元兌英鎊漲到2周高點，來到兌0.8593英鎊。

歐元區政府的10年期公債殖利率普遍走揚，第一大經濟體德國的10年期公債殖利率，周四揚升10個基點來到1.36％。

在總理德拉吉請辭陰影籠罩下，義大利公債殖利率於歐央發布決策後進一步走高，竄升20個基點達3.703％，觸及6月28日以來新高。

歐央周四結束貨幣政策會議後宣布，基準存款利率從-0.5％，一舉調升50個基點至零水位，升幅超出會前普遍預期的25個基點（1碼），正式告別長達8年的負利率時代。

歐央同時將再融資利率，由零利率往上調高到0.5％，並承諾下次9月8日例會還將繼續升息。

ECB在會後聲明指出：「讓利率進一步正常化是適當的作法。」ECB表示，會持續升息務使利率朝向正常水位。