俄烏戰爭帶動原物料價格上揚，通膨壓力持續升溫，使美國聯準會7月升息機率大幅上升。在全球政經局勢動盪下，避險投資成為新顯學，而期貨多空雙向交易特性，可視為交易人交易避險利器。台股除權息期間，股票期貨市場熱絡，元大期貨(6023)為輔助交易人更了解「除權息」市場行情，舉行全台策略講座，特邀元大投顧胡睿涵副董事長與元大期貨分析師團隊，分享除權息行情交易經驗，提供交易人更多元交易策略選擇。

元大期貨研究團隊表示，國安基金於今(2022)年7月12日宣佈進場護盤，加權股價指數隔日收復萬四大關，並於台積電法說會全年營收展望利多的加持下，截至7月19日已反彈超過700點，期間包括台積電、聯發科、大立光、貨櫃三雄等指標股皆強勢反攻，例如：台積電與聯發科漲幅分別高達9.64%與8.88%。近期各大企業接續舉行法說會與公布第2季財報，加上美國聯準會(Fed)加快升息步伐，全球市場行情震盪欲小不易。

元大期將於今年7月28日舉行「高手不想講的股票期貨操作密技」策略講座，由資深財經專家元大投顧胡睿涵副董事長與元大期貨分析師團隊，透過經驗分享、總體經濟與基本面分析等市場面向，並以期現貨轉換、填息行情與高股息行情等三大交易策略，協助交易人透過股票期貨資金少、成本低與多空皆宜等優勢，規劃交易避險策略。元大期亦於6月15日至9月14日期間，推出「夏日股期季 交易連環三重奏」行銷活動，累積交易達指定門檻可直接獲得三重好禮；新開戶或靜止戶交易滿10口，即獲得百元超商禮券；月月交易還有機會獲得Gogoro 3 Premium！