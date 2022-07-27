仲琦（2419）半年報報喜，經結算上半年EPS達0.76元，較去年同期的EPS 0.06元暴增11.6倍，讓仲琦股價樂開懷，不僅以25.4元的高盤開出，且在多方力拱下，順利於9點28分亮燈，直上漲停的表現令人刮目。

仲琦科技6月營收大爆發，以13.7億元年增96.21％、改寫歷史新高，為半年報業績順利添柴火，經結算仲琦上半年累計營收為54.8億元，僅小贏去年同期的51.55億元，呈年增6.3％，但因新產品和新客戶挹注，再加上匯兌收益助陣，上半年平均毛利率達到23.44％，較去年同期的18.22％，激增5.22個百分點，也帶動歸屬於母公司淨利飆高至2.43億元，換算EPS為 0.76元，已超越去年全年EPS 0.22元。

其中第二季的獲利表現更是可圈可點，不光單季毛利率飆高至23.46％，寫下2020年第一季以來的新高，單季EPS 0.53元更寫下2016年第四季以來的新高，分別較上季的EPS 0.23元及去年第二季的EPS 0.06元，成長130％及783％。