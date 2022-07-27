軸承大廠瑞穎今（27）日董事會承認上半年財報，第二季EPS達3.2元、創單季次高，上半年EPS攀升至6.2元，連續三年改寫同期新高。

瑞穎第二季合併營收4.83億元、營業利益為1.11億元、匯兌收益近0.29億元挹注、本期淨利1.12億元，EPS從去年同期2.69元增加至3.2元，不單創同期新高，也改寫單季次高。上半年合併營收10.13億元、營業利益2.18億元、認列匯兌收益0.53億餘元，本期淨利2.18億元，EPS由去年同期5.50元增加至6.20元，連續第三年締造同期獲利新高。

瑞穎表示，瑞穎2019年打入美國電商龍頭大廠亞馬遜物流設備供應鏈體系，去年下半年因應運費飆漲，改變交易條件，從原本CIF報價改為FOB報價，瑞穎希望客戶儘快拉貨，以調降報價方式，幫客戶分攤部分運費上漲費用，出現今年上半年合併營收10.13億元，年減17.58％，加上認列匯兌收益挹注，是上半年獲利卻不減反增的主因。