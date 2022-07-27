工業電腦廠新漢（8234）27日召開重訊記者會，宣布董事會決議處分子公司北京興漢全數持股，買家為北京大豪科技，交易價金2.7億元人民幣，換算約新台幣11.98億元，處分利益約7.61億元，將挹注每股稅後盈餘（EPS）近5.39元。

新漢財務長陳原彬指出，北京興漢為新漢透過Samoa在北京設立的子公司，主要經營中國大陸當地網路通訊及網路安全等相關業務。由於中國大陸近年來力推信創產業，晶片、電腦軟硬體、作業系統等IT領域國產國造，加上網路通訊、網路安全屬於較敏感的領域，市場氛圍逐漸不利於非內資企業。為避免後續業務受到衝擊，因此公司選擇將股份出售給符合條件的買家，經比較各潛在買家提出的方案及後續接洽的積極度，最後決定與北京大豪科技公司進行交易，此次交易價金人民幣2.7億元，將依合約約定分期支付，並扣除依法於當地代行扣繳稅額。

新漢出售子公司北京興漢處分利益約新台幣7.61億元，以目前股本14.12億元計算，約貢獻EPS 5.3895元。公司指出，此次處分利益約等於子公司七年的獲利貢獻，資金用途主要將先用於還債，同時發展車載電腦、工業4.0、機器人等高度成長領域，有信心在七年內將業績補上。

據悉，大豪科技為上海證券交易所上市公司，主要經營業務為縫紉機及針織設備電腦控制系統的研發、生產及銷售。在完成本次交易後，新漢對北京興漢的綜合持股比率將降為零。