為追求卓越及永續發展邁向百年企業，永豐金控今(28)日由董事長陳思寬及總經理朱士廷召開永豐願景與文化宣布大會，宣布「翻轉金融 共創美好生活 Together a better life.」為永豐金願景，現場邀集子公司董總與一級主管與會，同步採線上直播方式向金控全體9700位同仁揭示永豐願景、使命及核心價值觀。此為歷時2年經由超過1500位同仁跨業務、跨世代、跨管道的參與，共識凝聚的成果。

「翻轉金融 共創美好生活 Together a better life.」這是結合永豐金控的使命、價值與願景，所淬鍊出來的一句話，代表永豐金控對自己和所有關係人的承諾。用翻轉的動能，達到永豐與客戶、客戶與他人的共創，一同實踐永續永豐的美好生活。

金融存在的本質，對於個人、家庭、公司、社會國家乃至於全球，都是安定繁榮的根基。如果每個人都有能力管理好自己的財務，便能增加自信和自我價值，推己及人。因而永豐金控的使命便在於「金融賦能，行動永豐」。用翻轉的精神，創新金融科技，讓金融服務跨域跨時，隨手可得，不再遙遠。

而驅動翻轉的核心價值為「樂學好開新」，立基於「快樂熱情」、「持續學習」、「當責共好」、「開放思考」與「創新多元」。這不只是永豐人內化的精神力量和行為方針，同時也是永豐金控希望與關係人共享共創的價值。「樂學好開新」在永豐體現其使命的作為上，藉由翻轉金融給人的距離感，用科技以簡馭繁的金融服務和客群的普惠多元性，達到金融賦能，行動永豐。

當金融連結生活，人們的能力得以翻轉，擁有與時俱進，實踐幸福的條件，便更能以寬闊的視野和胸襟，去尊重周遭的人們，不管是自己和家人、員工及客戶、社會與環境，那麼我們便是一步步在實踐永續永豐的美好生活的願景。

在邁向百年企業之際，永豐金控在願景承諾中，特別加入「翻轉」與「共創」的動態主張，以因應快速變化的時空環境帶來的挑戰。「翻轉」意味著突破框架，嘗試可能。永豐正透過翻轉，讓金融更有影響力。「共創」則意味從對立面到同一陣線的共好。永豐以合作、陪伴和串聯的方式，為客戶、為生活創造更大價值。也希望能邀請大家與我們一起透過翻轉與共創，為生活的挑戰找到解方，為價值創造更長遠的正向循環。