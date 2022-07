金門大學閩南文化碩士學位學程越南學生寇氏美源,以越南金門會館論文獲得碩士學位,是閩南所成立以來首名越南畢業生,未來計劃在台執教或回越服務台商,擔任雙邊橋梁。

25歲的寇氏美源接受中央社專訪表示,研究主題「越南金門會館的歷史變遷與社會功能」,除了因自己是越南人,在文獻掌握較為方便,也想為在海外的金門移民,補上在越南的足跡。由於兩度擔任金防部司令的胡璉,於1964年到1975年出任中華民國駐越南全權大使,她的研究突顯金門會館最特殊之處在於與胡璉這位金門「現代恩主公」間的關係。

寇氏美源已錄取國立成功大學台灣文學研究所台灣與東南亞研究組博士班,並獲金大校長陳建民推薦為「斐陶斐」榮譽會員。她說,金門大學在自己學術養成過程中提供很大幫助,獲得「斐陶斐」殊榮更是對自己在台求學之路的肯定。

寇氏美源是透過「優秀外國青年來台蹲點計畫」(Taiwan Experience Education Program,TEEP)來到金大,上課得知金門閩南文化的特質,課程結束後經由國際處老師的推薦申請閩南文化碩士學位學程。她說,來台讀書最大收穫是和金門結緣,沒想到現在還能聽得懂閩南語;計劃未來取得博士學位後,留在台灣執教,或是回越南到台商企業工作,為台灣和越南關係有所貢獻

金大閩南文化碩士學位學程主任劉名峰表示,寇氏美源並非華裔,只在越南學過中文,來到金大之後,國際處安排中文課程與學伴制度,為她提供課業上輔導,令她中文突飛猛進,僅2年時間就完成論文,不是是外籍學生學習典範,研究成果更豐富了金門人在海外移民史,也為台灣在越南的新南向政策具體搭起溝通橋梁。

依金大提供資料,中華民國斐陶斐榮譽學會(The Phi Tau Phi Scholastic Honor Society of the Republic of China)是1921年由在天津任教的美籍教授愛樂斯(J.H.Ehlers)發起的全國勵學組織。

「斐陶斐」是希臘文字母Phi、Tau、Phi(分別代表哲學、工學和理學)譯音。依學會推薦榮譽會員標準,凡國內大學、研究所應屆畢業生,品學兼優者,每學院得推薦應屆畢業生人數3%,為斐陶斐榮譽學會榮譽會員。(編輯:孫承武)1110729