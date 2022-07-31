烏克蘭準備未來幾天內透過港口運出俄烏戰爭爆發以來，首批以海運方式出口穀物，測試先前俄烏兩國與聯合國達成的安全出口協議是否順利執行，以減緩迫在眉睫的全球糧食危機。

烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）29日視察南部港口後表示已開始給貨船裝載穀物，為戰爭2月底爆發以來首次裝載。目前正等待伙伴們給予開始運輸訊號。

烏國為全球重要穀物出口國，因南部黑海多個港口遭俄羅斯海軍封鎖而難以輸出穀物。在聯合國與土耳其主導下，俄烏兩國與聯合國代表22日簽署出口協議，給烏國南部三個港口提供運輸穀物貨船安全航行。

根據協議，貨船進出港口會由土俄烏三國官員組成的聯合小組檢查。協議有效期120天，之後可重新再議。

另外，澤倫斯基推特發文指該國今年農作物收割量，可能因戰爭威脅而較正常水準減半。他強調為防止因俄國入侵而引發全球糧食危機，仍為穀物另覓出口海外的方法。

外界認為只要成功出口，能為經濟受挫的烏國帶來極重要收入並減緩穀物儲存問題。

戰爭爆發後，烏國約2,000萬公噸穀物因港口被封鎖而無法出口。即使今年穀物收割量可能減半，但外界估計其夏季收割量仍達6,500萬公噸，令儲存問題惡化。

農業顧問公司SovEcon經理史佐夫（Andrey Sizov）說出口協議包含的烏國三大港口，一年能處理約3,000萬公噸穀物出口量。

專家不預期國際糧價因烏國恢復部份出口而急跌，因為像芝加哥小麥期貨價已從5月中每英斗近13美元，大跌至目前略高於8美元。

荷蘭合作銀行農業商品研究部主管梅拉（Carlos Mera）說，若烏國無法實現穀物出口或出口協議被撕毀，小麥價格有回升可能。