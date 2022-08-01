根據中新網報導，中國商用飛機公司（中國商飛）微信公眾號曬出賀圖，官宣C919完成取證試飛。所謂的C919大型客機是大陸按照國際民航規章自行研製、具有自主智慧財產權的大型噴氣式民用飛機，規模座級158至168座、航程4075至5555公里。從2015年11月2日完成總裝下線、2017年5月5日成功首飛，直到今年5月14日，中國商飛公司即將交付首家用戶的首架C919大飛機首次飛行試驗圓滿完成。

近日，全大陸多個機場都出現了國產大飛機C919的身影。7月4日C919落地煙台蓬萊國際機場；7月5日首次在雨中的鄭州機場完成起降；7月8日先後在桂林機場、北海機場進行功能和可靠性試飛任務；7月12日，C919首航北京大興國際機場。

此外，去年3月1日，中國東方航空作為國產大飛機C919全球首家啟動用戶，與中國商飛公司在上海正式簽署C919大型客機購機合同，首批引進5架，東航成為全球首家營運C919大型客機的航空公司。

根據東航的初步安排，該5架飛機引進後，將以上海為主要基地，加密上海至北京大興、廣州、深圳、成都、廈門、武漢、青島等航線。此外，國航、南航、海航、川航、幸福航、河北航等也有意向訂購。共累計28家客戶815架訂單。

而東航2021年年報也計畫在2022年引進3架C919大飛機，2023年引進2架。另據了解，中國商飛也有為C919向歐洲航空安全局（EASA）提出適航申請，為潛在的出口訂單做準備，並獲得了EASA的受理。