儘管市場預期，通膨未來二個月可能觸頂緩步回落，但當前緊縮政策尚未告終，疊加增長趨弱的環境，仍可能為金融市場增添波動，投信建議，穩健布局可利用多重資產策略因應，以平衡投資組合波動。

投信法人表示，雖然美國CPI年率連續兩月創波段新高且超乎市場預期，一度衝擊股債市表現，但隨著通膨預期滑落，加上經濟增速料降溫，需求可能減少也令原物料價格率先下跌，及美國6月就業與零售銷售等數據表現不俗提振，緩解部分市場對於景氣衰退的擔憂，帶動近期全球股債市表現回暖。

群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠指出，5月份以來通膨與衰退已成為市場關注焦點，也造成金融市場波動劇烈，但通膨衝擊最嚴重的時期應已過去，主要在於美國房地產市場大幅降溫，及油價、小麥、玉米、大豆等原物料與農產品價格已回落，通膨預期更明顯回落。預料上半年沸沸揚揚的利率急彈風險，後續可望大幅降低，對全球股債市帶來利多。

徐煒庠認為，投資布局方面，短期可期待通膨過高點後的反彈行情，可留意成長趨勢明顯、獲利品質佳以及評價合理標的，並持續觀察通膨下滑速度、景氣減緩狀況，以及主要央行升息步伐的調整。

整體而言，仍看好股優於債，建議以美股為核心，採價值與成長股並重，以迎合市場風格輪動快速的情形，債券部位可適度增持公債部位。