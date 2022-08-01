中元普渡將至，華南銀行信用卡推出最殺優惠。華南銀行指出，中元普渡量販採買有好康，活動期間於家樂福、大潤發、愛買、大買家現場刷華南信用卡，單筆滿3,800元，送量販禮券或現金抵用券100元。單筆分期滿6,000元，送量販禮券或現金抵用券200元。

此外，實體通路使用華南Rich+富家卡，另享最高4％回饋。實體通路使用超鑽現金回饋卡，另享最高2％現金回饋。若以單筆6,000元計算，最高可獲得440元回饋，合計最高7.3％回饋。

若不想外出也可透過網購或外送平台採購，8月PChome線上購物、蝦皮購物、YAHOO購物中心、東森購物等網購平台，單筆分期滿6,000元，登錄最高送360元刷卡金；MOMO購物單筆分期8,000元，登錄送500元刷卡金(限量、額滿為止)。

網購通路使用華南SnY信用卡，另享最高5％現金回饋。若以單筆6,000元計算，最高可獲得660元回饋，合計最高11％回饋。

foodpanda平台生鮮雜貨區首購，綁定華南卡輸入優惠代碼PSHNCB22M享單筆400元現折200元優惠。

外送平台通路使用華南SnY信用卡，另享最高20％現金回饋。若以單筆400元計算，最高可獲得240元回饋，合計最高60％回饋。