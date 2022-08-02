儘管科技股今年陷入淒風苦雨，不過在看好其股價將出現反彈，許多散戶投資人反趁跌至低檔時大舉掃貨。根據Vanda研究機構統計，7月下旬，散戶針對一籃子熱門科技股的買超金額逼近6億美元，創下至少2014年以來最高紀錄。

受聯準會多次調升利率，加上對企業成長前景轉趨悲觀，以科技股為主的那斯達克指數今年來暴跌21％、其中亞馬遜、谷歌母公司Alphabet與Meta股價跌幅更深達兩位數。

然而許多散戶對科技股後市依然抱持樂觀態度，他們相信科技股終究反彈，並預期這些企業將持續為美國成長帶來動力。

Vanda研究機構的最新統計指出，7月下旬散戶購買一籃子熱門科技股的金額攀升到近6億美元，至少為2014年的最高紀錄。這些科技股包括Meta、亞馬遜、蘋果、網飛與Alphabet等尖牙股。另外特斯拉與微軟股票也大受散戶青睞。

同期間，蘋果、超微與重押科技股的Invesco QQQ ETF則依然位居2020年來最受散戶歡迎的持股標的。

至於與輝達等科技股掛鉤的高風險與槓桿基金也獲得不少關注，凸顯投資者打算在震盪起伏的股海中大賺一筆。

然而這些押注至今已讓不少投資者嘗到甜果。在預期聯準會升息速度將在未來數月放緩，科技股近來強勢反彈。其中那指7月漲幅高達12％，締造2020年4月來最大紀錄，超過標準普爾500指數的9.1％單月漲幅。

紐約27歲投資者Jerry Lee就表示，對於科技股前景仍相當樂觀。身為一家專門幫助民眾求職的新創公司共同創辦人，Jerry Lee認為市場嚴重低估科技在人類生活扮演的角色。

即使許多科技龍頭業者，像是蘋果、亞馬遜與Alphabet等，過去一周都曾警告獲利成長已經減緩，但股價卻不受影響持續走高，反映投資人對於它們度過經濟低潮的能力充滿信心。蘋果股價7月勁揚近17％，創下2020年8月之最、亞馬遜月線飆漲逾23％，更締造2009年10月來表現最佳月份。