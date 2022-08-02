隨著中國人民銀行（大陸央行）1日召開2022年下半年工作會議之後，大陸金融監管的「一行兩會」都已先後召開年中會議、部署下半年工作，也釋放最新政策訊號，讓包含貨幣政策、房地產信貸、中小銀行風險、平台經濟，以及全面註冊制、企業境外上市等成為熱門關鍵詞。

以最新的人行會議中，就提出了下半年7大工作重點，包括保持貨幣信貸平穩適度增長、穩妥化解重點領域風險、完善宏觀審慎管理體系、深化金融市場改革、穩步提升人民幣國際化水準、深入參與全球金融治理、持續提升金融服務和管理水準等。

根據第一財經引述東方金誠首席宏觀分析師王青認為，人行表態貨幣政策要保持流動性合理充裕等說法，意味下半年市場流動性不會轉向大幅收緊，觀察到三第3季各項貸款餘額增速保持上揚，社會融資與M2增速也將階段性保持較高水準，進而以寬信用鞏固經濟反彈走勢。

而稍早7月28日召開的大陸銀保監會年中會議，也特別談及中小銀行補血與「保交樓」等工作。銀保監會表示，將支持地方做好「保交樓」，促進房地產市場平穩健康發展。配合防範化解地方政府隱性債務風險。堅決打擊非法金融活動。

此外，針對資本市場下一步改革發展，7月29日召開的大陸證監會年中會議提出包含維護資本市場平穩健康發展、扎實推進股票發行註冊制改革、堅守監管主責主業、穩妥防範處置重點領域風險、穩步推進資本市場制度型雙向開放等7大工作重點。