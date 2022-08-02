澳洲央行2日如市場預期升息2碼，連三個會期祭出同等升幅，目的就是壓制過高的通膨，澳央並預警升息策略伴隨衰退風險，市場解讀後續緊縮步伐可能放緩，澳元應聲重貶。

決策公布後，澳元隨即跳水摜破0.70美元支撐，亞洲匯市尾盤最低來到0.6917美元，重貶1.5％。

一如市場預期，澳央決議升息2碼，基準現金利率從1.35％升至1.85％，遠高於疫情爆發前的水準，同時進一步往2.5％的水位靠攏，澳央總裁洛威（Philip Lowe）日前甫透露該水位代表中立政策設定的水準。

自5月以來澳央總共已調升利175個基點，創1990年代中期以來最速升息紀錄，這段期間澳央飽受批評，指其未能掌握到通膨飆漲，政策回應遲鈍。

澳洲第二季消費者物價指數（CPI）季增1.8％，較去年同期則飆漲6.1％。洛威表示，他預估通膨率今年會在8％附近觸頂，2024年會回落到通膨目標區間的上限。

澳央發布最新經濟預測指出，2022年成長率將達3.25％，接下來兩年成長率各為1.75％。

洛威進一步表示，「目前就業強勁成長，消費支出持續保持穩健，而企業投資則看升。由於貿易創新高，也帶動國民所得成長。」

不過，市場也開始質疑澳央升息可能升過頭，進而衝擊經濟，房市的情況最為明顯，今年房價已因升息而轉弱。

追蹤澳洲八大城市的CoreLogic房價指數5月下跌0.3％，6月再跌0.8％，7月更大跌1.4％，創1983年以來最大單月跌幅。

澳央強調，儘管未來利率持續看升，但升息步調並非預先決定，部份投資專家將此解讀為「未來政策可能不再激進緊縮」。

澳央同時警告，為了壓制一個世代以來最大的通膨威脅，同時確保經濟持續成長，其難度相當高。洛威指出，「決策委員會將通膨率壓回2到3％區間、同時確保經濟平穩列為首要目標，但達成此一目標的路並不好走，且充滿不確定性。」