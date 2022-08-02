升息循環啟動，實質利率走向正常化，金融股將迎來十年的歷史機遇，看好此商機，中信投信推出中信特選金融ETF(00917)，匯聚交易所、資產管理公司、銀行及證券商、金融數據及分析公司在內的國際級四類大金融巨頭。中信特選金融ETF經理人葉松炫表示，下半年是實質利率正常化的起點。過去十年間的低利率環境，造成實質利率為常態性負值，觀察美國聯準會連兩個月大動作升息，6、7月各升3碼，主席鮑爾雖不排除9月再升息，但幅度預料將由鷹轉鴿，只要抗通膨效果顯現，實質利率趨勢將翻轉為正，銀行股與之高度連動，成為投資銀行股的好時機。

葉松炫也認為，過去十年因寬鬆貨幣政策，造成科技股的估值有被高估之虞，在FED啟動升息循環後，科技股持續有修正壓力，但全球主要國家央行接連啟動升息循環，對以存放款利差為核心業務的金融產業相對有利。金融股落後補漲空間也可期待。

00917追蹤「ICE FactSet特選金融及數據指數」，成分股囊括金融四大巨頭：全球最大交易所-紐約交易所、信評巨頭-標普、金融數據龍頭-FactSet、全球最大私募股權基金-黑石、世界級銀行-摩根大通等金融市場的主導者。根據「ICE FactSet特選金融及數據指數」從2016年7月22日至2022年6月底的表現來看，年化報酬率達10.8%。

00917是國內首檔納入全球四大金融產業的金融ETF，預計在8月26日於台股掛牌，採年配息制，第一次配息預估在明年初。葉松炫說，實質利率即將走向正常化，建議投資人可將欲投入的資金分成兩份，以單筆投資與定期定額方式進場，迎接金融股十年來難得的歷史機遇。