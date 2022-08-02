全球主要國家央行接連啟動升息循環，金融股利多號角響起！中信投信總經理張浴澤2日指出，升息對以存放款利差為核心業務的金融產業相對有利，「中國信託特選金融及數據ETF基金（00917）」鎖定交易所、資產管理公司、銀行及證券商、金融數據及分析公司在內的國際級四大金融巨頭，將在2022年8月10日起募集三天，是全方位存金融股的大好機會。

中信特選金融ETF（00917）經理人葉松炫表示，2022年下半年是實質利率正常化的起點。過去十年間的低利率環境，造成實質利率為常態性負值，觀察美國聯準會連兩個月大動作升息，6、7月各升3碼，主席鮑爾雖不排除9月再升息，但幅度預料將由鷹轉鴿，只要抗通膨效果顯現，實質利率趨勢將翻轉為正，銀行股與之高度連動，成為投資銀行股的好時機。

另外，金融股落後補漲空間也可期待。葉松炫指出，在聯準會升息及縮表預期下，全球各類股自今年初以來大幅下修，金融股也回檔整理，目前估值已落入2倍標準差之下。但觀察受惠於聯準會升息，美國主要銀行最新公布第二季財報均顯示，其核心業務淨利差明顯擴大，較去年同期成長約15至22％，且多數銀行預期今年淨利差將有望進一步擴大。預期升息拉升實質利率走揚，今年來受到錯殺的金融股有望迎來補漲機會。

「中信特選金融ETF（00917）」追蹤「ICE FactSet特選金融及數據指數」，成分股囊括金融四大巨頭：全球最大交易所紐約交易所、信評巨頭標普、金融數據龍頭-FactSet、全球最大私募股權基金-黑石、世界級銀行-摩根大通等金融市場的主導者，葉松炫說，只要金融市場持續壯大，這些國際級金融機構的營收就跟著穩定成長，不僅較不受景氣循環影響，更是升息環境下的贏家。根據「ICE FactSet特選金融及數據指數」從2016年7月22日至2022年6月底的表現來看，年化報酬率達10.8％。

「中信特選金融ETF（00917）」是國內首檔納入全球四大金融產業的金融ETF，葉松炫指出，實質利率即將走向正常化，建議投資人可將欲投入的資金分成兩份，以單筆投資與定期定額方式進場，迎接金融股十年來難得的歷史機遇。