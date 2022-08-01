今年上半年受國際股市回檔、通膨、升息和強勢美元等影響，台股本益比降至約10倍相對低點，惟近期在半導體權值股帶動下逐步反彈持穩。兆豐投信看好IC製造產業的表現空間，近期新募集台灣晶圓製造ETF（00913），發行價格為每單位15元，預計8日在證交所上市。

上述ETF追蹤臺灣指數公司編製的特選台灣晶圓製造指數，主要參考產業價值鏈資訊平台及上市上櫃公司產業分類，由台灣上市櫃股票中找出屬半導體產業鏈者，經流動性檢驗後，利用市值大於30億元、公司治理評鑑前50％，以及股利和股東權益報酬率（ROE）等財務指標作為篩選條件，最後依自由流通市值排序納入30檔成分股。該指數採自由流通市值加權，每年5月及11月定期審核成分股。

兆豐特選台灣晶圓製造ETF基金研究團隊說明，這檔ETF主要鎖定國內晶圓製造產業商機，於半導體上、中游配置之比重合計達80％以上，並且投資標的均為公司治理評鑑表現較佳者。

兆豐投信表示，儘管前一波半導體市場受消費性電子需求減少影響，但車用電子、高效能運算與雲端伺服器的需求仍強勁，依然看好晶圓製造、晶片代工等產業長期發展。

證交所表示，兆豐台灣晶圓製造ETF的投資主題聚焦一般投資人耳熟能詳的半導體產業上市櫃公司，商品屬性相對單純，且利用ETF投資一籃子股票，又具分散風險的好處，不過投資人仍應考量總體經濟、產業景氣循環等因素，審慎評估投資風險。