富邦投信今發佈富邦特選高股息30(00900)ETF收益分配期前公告，8月預計配息金額為每單位新台幣1.2元，投資人最晚只要在8月15日前持有或買進，皆可參與本次配息。

富邦投信表示，本次配息主要來源為ETF自2021年底成立以來至7月底參與成分股除息所得之現金股利。參考ETF追蹤指數歷史回測之息收分布，7月為全年度指數領息之高峰，考量台股除息旺季將進入下半場以及最新指數成分股尚未除息的檔數，ETF之配息頻率雖為每年4次，但每次配息之金額將因此有所不同，之後的配息，將因ETF參與成分股領息狀況而有差異外，配息率也將受價格、單位數變化影響，提醒投資人留意。

富邦特選高股息30(00900)經理人楊邦珩指出，台股整體殖利率名列全球主要股市前茅，台灣投資人因此相對偏好有高股息題材的標的，希冀善用台股此一特性，透過高股息ETF之配息提供現金流，使近一年來台股高股息投資持續升溫。今年以來截至6月底，台股全市場高股息相關ETF近一年總規模成長幅度達125.4%，佔整體台股ETF的比重自27%升至39%，相關於非高股息相關的台股ETF成長增幅僅29.2%，成長更為快速，顯示台股高股息投資儼然成為近年來台灣投資市場的顯學。

富邦特選高股息30(00900)每年有三次的指數調整，周轉率相對偏高，但為貼近台股配息實況，以每年4月、7月、12月為指數調整期，篩出當期未分配但待配的高息股，能掌握旺季的除息行情。在指數成分股篩選考慮除息日的特性下，今年以來截至7月底，指數投資組合成分股已參與48檔個股除息，4月調整後之成分股有25檔參與除息；7月投組截至7月底亦已有17檔已參與除息，尚未除息之成分股，8月之後仍將繼續參與除息，而7月份調整後投組亦納入4檔配息頻率為季配或半年配之個股，季配、半年配公司待公告下一期除息日後，指數仍有機會參與除息。