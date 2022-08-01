台積電(2330)軟趴趴，台股盤中回防14950點！上周帶領台股跟隨美股驚驚漲的股王大立光(3008)及台積電(2330)今天不約而同遭逢獲利了結賣壓，早盤同步以低盤開出，雖然資金試圖點火鋼鐵、網通及工業電腦部分個股維繫多頭氣勢，但台股自國安基金宣布進場至今已上漲逾千點，多數個股平均漲幅也達20%到30%，在各產業多面臨通膨升息消費緊縮，以及客戶庫存調整砍單下修展望陰霾下，市場已無追價意願，致使今天台股指數開低後一度因台積電回跌至500元下探至14886.81點。

不過中小型股仍有表現不錯者，銘旺實(4432)、環天科(3499)、關中(8941)、慧友(5484)、全達(8068)、達航科技(4577)、萬在(4543)、海光(2038)、晉弘(6796)、佳大(2033)、官田鋼(2017)及明達醫(6527)等亮燈漲停作收，且多頭黑手再度於尾盤展現魔法拉抬台積電，終場加權股價指數約14981.69點，下跌18.38點，成交量約1788.45億元；OTC指數為182.75點，下跌0.83點，成交量477.99億元。

今天盤中上市各類股以鋼鐵類股表現最佳，上漲3.6%，其次是水泥類股及電腦通路類股，均上漲1.06%，表現較差者為生醫類股、電腦設備類股、觀光類股及半導體類股，其中生醫類股下跌1.42%，電腦設備類股下跌0.8%，觀光類股及半導體類股下跌0.69%；上櫃部分，表現最佳為鋼鐵類股、上漲2.62%，表現最差為光電類股、下跌2.02%。

就技術面來看，今天台股在漲多獲利了結賣壓出籠下，指數開高走低，尾盤指數微幅拉升，終場小跌18.38點，以14981.69點作收；台股自國安基金宣布進場後止跌反彈，並於上周五最後一盤站上15000點，不過台股大漲逾千點後，居高思危賣壓出籠，今天收低未能守住15000點，雖然目前短期均線呈多頭排列，且月均線扣抵值往下扣低，短線趨勢仍偏多，但產業及公司業績下修頻傳，在股價多已大幅反彈後，市場已無追高意願，個股也面臨未來業績能否支撐股價考驗，成為台股能否持續反彈的關鍵，加上美股短線漲多，在通膨未見明顯下滑及升息緊縮效果逐漸顯現下，接下來震盪恐加劇，若台股無法迅速放量上攻站上季線，台股恐將拉回測試。

復華中小精選基金經理人沈萬鈞表示，台股周線四連紅，技術面短期均線呈多頭排列、月均線翻揚，加上科技股指標美股那斯達克指數收復6月以來跌勢，吸引外資回補買超台股，短線大盤氣氛面偏多，不過，因消費性電子供應鏈進入庫存去化階段，產業展望及財報數據將使個股或族群股價波動加大，大盤將呈現震盪整理格局；上周美股重量級財報告一段落，蘋果財報優於預期，本周起也將陸續公布7月財報數據，可留意進入拉貨旺季蘋果供應鏈題材。

台新台灣中小基金經理人吳繼先表示，就通膨發展分析，觀察石油價格已有回落跡象，以及美國加大力度升息，通膨可望能逐漸止穩，預期7月FED升息3碼後，未來升息動作可望趨緩。就產業面來看，經歷第二季中國封城，影響供應鏈之後，通膨已影響實際消費力道，致庫存偏高，各大產業都進行下修，手機及PC預計2022年都將衰退10%，使得多數電子產業第三季展望恐將呈現下修，也導致6月盤勢跌幅相當重，加速融資斷頭賣壓，本波段融資減幅已超過大盤跌幅，情況類似於2008年。以台股今年高點起算，台股跌幅達25%，而6月大盤快速下跌也加速清理融資，融資降幅高達33%，已構成大盤止跌反轉的條件，估計第三季法說會各產業皆釋出較保守的展望後，可望有利空出盡的機會。

吳繼先指出，整體而言，FED升息與縮表的時程與力道大致底定，FED影響股市的風險將會逐步鈍化，全球需求雖不佳，但股市已先行反應終端下修的利空，各種利空逐步鈍化，股市可望在第三季有一波反彈行情。選股方向上，建議朝三大方向布局：一、高成長(業績成長幅度超過15%者)與能見度長的利基股；二、低基期股：如已先大幅修正的低股價位階，以及低本益比股，有望隨盤面止穩而本益比回升；三、高殖利率股：如股市下跌期間，現金報酬率大於股市報酬率者。