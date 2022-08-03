消息面：

1.美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）投書《華盛頓郵報》，說明她堅持率團訪問台灣的理由。她表示，美國在43年前通過《台灣關係法》，此法成為美國亞太外交政策最重要的基礎，也是美國對民主台灣承諾的基石。今日，美國必須牢記此一誓言，我們必須支持台灣，這是一個充滿韌性的島嶼。這個充滿活力、強大的民主政體，曾被評為全世界最自由的民主地區正受到威脅。裴洛西周二晚間抵達台灣過夜，周三上午與台灣總統蔡英文會面並拜會立法院。

2.聯準會3位決策官員周二異口同聲支持央行繼續升息，以抑制創下40多年高點的通膨。芝加哥聯準銀行總裁埃文斯（Charles Evans）表示，他希望央行能在9月將基準利率提高0.5個百分點，然後繼續升息25個基點，直到2023年第二季開始。舊金山聯準銀行總裁戴利（Mary Daly）表示，在對抗通膨方面，央行仍有工作要做。克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特 (Loretta Mester) 表示，在央行結束升息周期之前，還需要幾個月的證據證明通膨已經到頂。

3.裴洛西訪台加劇台海和美中緊張局勢，周二紐約期金漲2美元，收在每盎司1789.7美元，盤中一度漲破1800美元大關，最高站上1804.95美元。其他貴金屬方面，9月白銀跌0.22美元，為每盎司20.14美元。10月白金漲3.40美元，為每盎司905美元。9月鈀金跌-109.20美元，為每盎司2090.20美元。

4.聯準會決策官員暗示央行可能繼續升息，美元由跌轉升，尾盤美元指數漲0.93%，報106.31。台海緊張局勢升高，在避險情緒帶動下，日圓連漲第5天，創下2020年以來維持最長的記錄，尾盤漲0.12%，報131.46兌一美元。

5.市場觀望OPEC+即將召開的產能會議，周二紐約期油收漲0.56%，為每桶94.42美元，盤中一度漲2.75%，最高站上96.47美元。布蘭特期油收漲0.51%，為每桶100.54美元。

6.美國勞動部公布6月職缺和勞動力流動調查（JOLTS）報告，由於零售和批發貿易業對人力的需求減弱，美國6月職缺數從5月的1130萬個銳減至1069.8萬個，不及經濟學家預估的1100萬個，並創下去年9月來新低和兩年多來最大跌幅。惟就整體來看，美國勞動力市場仍然吃緊。