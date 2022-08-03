美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，市場擔心台海局勢，但財新中國服務業PMI好過市場預期，令港股3日震盪偏好，惟仍受制兩萬點大關。

恒指開高176點，報19,865點，財新服務業好過市場預期，推動大市最多曾升232點，高見19,921，惟於兩萬關前賣壓大，升幅大縮至僅1點後回升，恒指中午升120點。

港股午後中段升幅收窄，約15時7分曾跌3點，見19,685點全日低，尾盤止跌回升。恒指收市升77點或0.4％，報19,767點。大盤成交只有955.18億港元。

國指升34點或0.52％，報6,736點。科指收市升52點或1.2％，報4,246點。

焦點股方面，騰訊收高2.6％報302.6港幣，成交居首達82.8億港幣。信義玻璃彈4.4％報15.18港幣，為表現最好藍籌。中升控股跌4.7％，為表現最差藍籌。