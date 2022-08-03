靜宜英文系創系66年，以「學貫中西、放眼國際」為目標，培育學生聽、說、讀、寫、譯等專業，並兼備學習力、資訊力、國際力、專業力、行動力及就業力！(靜宜大學提供)

因應台灣2030雙語國家的英語及雙語教育，靜宜英文系除規畫完整英語教學課程，培育學生具備專業力；透過教育相關課程，培育優秀的教學人才。(靜宜大學提供)

靜宜英文系校友，擔任星宇航空副駕駛的校友林晉宏說，因傑出英語能力，讓他以絕對優勢考取航空領域專業考試，並以自信面對不同挑戰。(靜宜大學提供)

曾榮獲師鐸獎、星雲教育獎典範教師獎等獎項英文系校友鄭力瑋，以英語專業打造特色課程與補救教學，鼓勵偏鄉學生勇敢逐夢，透過教育翻轉未來！(靜宜大學提供)

靜宜大學英國語文學系創系66年，以「學貫中西、放眼國際」為目標，培育學生聽、說、讀、寫、譯等專業，並兼備學習力、資訊力、國際力、專業力、行動力及就業力！畢業校友在各領域表現有目共睹，目前擔任星宇航空副駕駛的校友林晉宏說，因傑出的英語能力，讓他以絕對優勢考取航空領域專業考試，並以自信面對不同挑戰。

曾榮獲師鐸獎、星雲教育獎典範教師獎、教學卓越獎金質獎及教育大愛菁師獎等肯定的校友鄭力瑋，則以英語專業，打造特色課程與補救教學，鼓勵偏鄉學生勇敢逐夢，透過教育翻轉未來！靜宜英文系主任吳蕚洲說，該系採全英語授課，以英美文學等課程為主軸，並採文學、教學及語言學三軌並行，培養學生全方面的專業英文能力。

因應台灣2030雙語國家的英語及雙語教育。吳蕚洲強調，該系除規畫完整的英語教學課程，培育學生具備專業力，透過教育相關課程，培育優秀的教學人才；並搭配會話、作文、閱讀等課程提升英文能力，能獲取高分英檢成績，也可申請國內外實習，或至國外擔任華語老師。

英文系副教授賴昱達說，就讀英文系最大的優勢就是具備彈性及跨領域整合能力，能迅速因應全球及職場的變遷，擁有斜槓及多工人才競爭力。透過相關專業課程養成，也能協助學生提升批判、邏輯、思考、想像力及資訊統整等能力，並讓英文用字更為精準與豐富，勉勵學生保持「熱情、理想、實踐」。

星宇航空副駕駛林晉宏指出，他在大學時期就在英語文下足功夫，奠定深厚實力；優秀語言能力讓他面對航空領域專業考試時，可得心應手，並能快速吸收英文專業相關知識，最重要的是英文系的養成，加強了批判思考能力。

林晉宏鼓勵學弟妹在大學期間要積極充實學能，善用學校的圖書館、交換學生計畫等多元資源，並透過系上活動強化語言應用技能；更要勇於嘗試利用四年探索興趣、付諸行動，為畢業後的職涯奠定基礎！

靜宜校友、苗栗縣立苑裡高中英文科教師鄭力瑋說，許多偏鄉地區的孩子來自弱勢家庭，英文程度明顯落後一般學童，到高中時甚至放棄英文學習。

鄭力瑋積極打造特色課程、補救教學，希望每位學生找到自己的定位；同時由學長姐或程度較佳學生，擔任小老師角色，教學相長，也增加學習樂趣，有效提升英文能力。他並認為教學不僅教授知識，更是培養好品格與態度，鼓勵學生勇敢逐夢，開創屬於自己的天空！