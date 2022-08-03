豐謙（5523）建設今（3）日公布半年報，2022上半年營收1.7億元，因認列處分無形資產利益，挹注稅後淨利4.56億元，EPS達2.94元，較去年上半年的2.01元，年增幅達46％，創下歷年同期新高，獲利表現亮眼。

豐謙建設由於上半年並無新案完工入帳，因此Q2單季EPS僅0.02元，年減98.8％。法人表示，豐謙下半年預計會有竹北「VITA」案完工，該案總戶數138戶，目前已經全數完銷，總銷金額21.9億元，將是2022年的主要營收來源。

此外，豐謙建設總銷16.9億元的台中市北屯區「森立方」案，總戶數120戶，目前也已全數完銷，營收將貢獻在2023年！

豐謙表示，預計Q4分別推出台中市南屯區單元五重劃區「鎮福段案」預售案，基地面積約1,300坪，以及面積約700坪的東區「頂橋子頭段案」預售案，雙建案總銷合計達50億元；至於台中市北屯區14期「仁平段」900坪土地，預計2023年推案。