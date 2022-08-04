彭暄貽／台北報導

台聚集團相繼公布第二季獲利。亞聚（1308）因第二生產線獲准復工，產能回升，搭配EVA行情攀揚助力，第二季獲利季增翻倍，EPS 0.78元，推升上半年EPS達1.17元，表現暫居領先。

不過，受制大陸防疫管控干擾，台達化(1309)第二季獲利季減36％，上半年EPS1.11元；華夏(1305)更因PVC報價趨緩、成本壓縮利差空間，第二季營運由盈轉虧，每股虧損0.16元，上半年EPS縮水至0.62元。

伴隨亞洲石化歲修、太陽能需求雙效催化，第二季遠東區EVA現貨行情強勢攀揚，一度突破每噸3千美元整數關卡，達3060美元，創波段高點，表現一枝獨秀，助力台聚、亞聚EVA收益動能。

亞聚EVA／LDPE年產15萬噸；近年逐漸擴大PV光伏膜用料、塗覆級以及高端發泡用料市場，強化收益的動能；上半年營收44.89億萬元，營業利益12.17億萬元，稅後純益6.93億萬元，EPS 1.17元。參與的古雷年產30萬噸EVA預計今年底試產，明年貢獻營收。

台達化上半年營收95.51億元，營業利益3.41億萬元，淨利4.18億元，EPS 1.11元。華夏上半年營收101.47億元，營業利益6258.2萬元，淨利3.63億元，EPS 0.62元。

時序邁入第三季，受制通澎引發景氣衰退疑慮，加上新冠變種疫情起伏未歇，石化需求不如預期，衝擊近期塑化上、下游行情全面反轉走弱，產品利差明顯受阻，部分廠商營運更面臨虧損壓力。

台聚、華夏8月將於證交所一樓舉辦二場法說會，除說明營運現況外，也將分享下半年景氣展望；屆時營運看法與因應策略引發關注。