遠傳（4904）3日召開第二季法人電話說明會。第二季合併營收為207.24億，年成長率達6.3%，締造連續七季正成長的佳績。上半年營收、合併EBITDA、EPS皆超越財測目標，分別為101%、102%、104%。

展望2022年下半年，遠傳將持續以5G「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）技術，賦能企業數位轉型。並以淨零為主軸，結盟產業生態圈， 加速推動「綠色資通訊」成長。此外，除了為下半年新iPhone登場超前部署，遠傳將持續透過「遠傳心生活」App，為遠傳用戶打造一站式行動生活圈。

面對疫情帶來的挑戰，財務績效獲利仍穩健成長，合併稅前折舊攤銷前獲利（EBITDA）為76.44億，再度創下2018年第4季以來新高，受惠於電信本業與新經濟獲利提升、並極大化投資綜效，年成長率高達9.4%，達成連續五季正成長。稅後淨利為23.12億，稅後每股盈餘（EPS）為0.71元，年成長率高達17.2%。

遠傳行動通訊業務穩健向上，行動服務營收連續七季正成長，第二季行動服務營收年成長率為2.5%，達到123.79億，創下2019年第四季以來新高，客戶流失率同步創下史上新低。

遠傳5G滲透率穩定提升，續約用戶資費平均提升超過20%，挹注客戶每月平均貢獻度（Average Revenue Per User；ARPU）至今連續17個月正成長，月租型ARPU更持續穩居業界第一。

遠傳數位轉型成效持續帶動新經濟營收攀新高，上半年新經濟營收年成長率達22.7%，營收佔比高達18.9%，再創新高，多項重要業務維持高成長，資通訊業務營收年成長幅度達39%，其中雲端服務營收年成長率達60%、物聯網服務營收年成長率達70%。個人數位服務同樣表現亮眼，friDay購物電子商務營收年成長率達10%、friDay影音付費用戶年成長率達18%，挹注新經濟營收成長。

遠傳總經理井琪表示，遠傳砸重金加碼投資3億交換取得亞太電信700MHz頻寬，不僅室內網速平均提升高達22%、室外網速平均提升高達10%，網路用量尖峰時數更大幅下降15%，

另外，與高雄市警察局合作打造「5G智慧巡邏車」，以5G獨立組網（SA）結合網路切片技術與AI科技，主動出擊偵查贓車，提升警務工作。分別與淡江大學、東華大學、元智大學合作「5G智慧校園」產學計畫。此外，遠傳成為台灣首家加入愛立信「全球電信設備環保回收計畫」的電信營運商，年底前將汰換上萬台3G/4G基地台，回收高達98%的電子材料，以實質行動落實環境永續。

2022年上半年遠傳資通訊合約金額年成長率高達38%，包含協助大型連鎖便利商店部署新一代「固網與行動網路融合（Fixed-Mobile Convergence, FMC）」系統，打造數位轉型里程碑。更運用遠傳自主開發的能源管理系統（EMS），攜手台電在澎湖建置智慧微電網系統。

遠傳「5G遠距診療服務」迄今已導入全國12個縣市、33個偏鄉衛生所；自行開發的「遠距診療服務平台」更通過美國健康保險流通與責任法（HIPAA）合規性驗證，成為台灣第一個通過此項認證的通訊診療平台。去年5月三級警戒期間，即以「遠距診療服務平台」導入通訊診療門診服務，減少民眾出入醫院頻率、降低染疫風險，今年疫情高峰期，每日用戶增加數更超過20倍。

遠傳優異治理績效屢獲肯定，總座井琪連續兩年獲得有「外資圈奧斯卡獎」美譽的《機構投資者》雜誌（Institutional Investor）頒發亞洲電信業「最佳CEO」第一名殊榮！在不分市值、包含紐澳的「泛亞太區」電信業榜單中，遠傳則為全台唯一入榜企業，和其他市值數倍的國際巨型企業並駕齊驅，備受財經權威肯定。遠傳將心比心了解客戶需求、以客戶最佳體驗出發，創造差異化服務，卓越服務品質勇奪「臺灣服務業大評鑑」金獎，創下全台唯一11連霸紀錄。