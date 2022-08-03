慧洋海運（2637）3日公告7月合併營收為23.43億元，自結稅前盈餘達10億元，每股稅前盈餘1.34元；累計前七個月合併營收達156.75億元，稅前盈餘為79.55億元，自結每股稅前盈餘為10.66元，獲利已賺逾一個股本，再創新高。

今年來散裝運費維持在高檔，慧洋受惠於指數連動船舶比重增加及持續換約，帶動慧洋合併營收年增維持雙位數成長，平均營業利益率52％。

慧洋指出，7月受到歐美市場假期、大陸市場尚未回復，及全球通貨膨脹等因素影響，運價指數持續走跌，然公司仍看好後市有需求回補的可能性，將審慎樂觀應對後續市況變化。

慧洋今年6艘新船均已交付並投入營運，明、後年分別還有7、4艘船舶陸續加入，同時維持穩定採購新船政策。明年兩大環保新規上路，未符合法規之船舶將面臨降速，甚至淘汰，慧洋擁有最大數量與比重之節能船隊，可將衝擊降至最低。

慧洋預期今年換約漲幅達42％，雖近期散裝運費走跌，在後續需求回補及環保法規造成船舶供給缺口擴大下，明年散裝航運榮景可望持續。