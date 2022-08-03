近期美國財報周顯示企業獲利受到經濟放緩影響，但指標企業如微軟(Microsoft)對2023年財測樂觀、Google母公司Alphabet主要搜尋廣告業務表現仍佳，法人表示，大型龍頭股跌深加碼買點浮現。

根據統計，至7月25日為止，近5年標普全球100指數總報酬率是74.2％，MSCI全球中型股指數為34.2％，而MSCI全球小型股指數則是上漲31％，顯然大型股績效相對亮眼。

元大投信指出，全球大型股漲勢領先幅度在過去5年愈來愈明顯，因為在新經濟時代的網絡效應下，產品價值因而更快散播，使用人數快速提升，使得企業成長邁向M型化趨勢，全球優質龍頭企業強者恆強，也因此優質龍頭企業的股、債往往是投資人優先關注標的。

元大全球優質龍頭平衡基金研究團隊說，龍頭企業之所以可以歷久不衰，正是因為擁有強大護城河，也就是擁有其他競爭者難以模仿與超越的優勢。首先是企業具有獨家技術或高進入門檻，這尤其在科技業最常見，像是台積電持續在先進製程保持領先，積極累積專利數，對手難以望其項背。

其次是客戶的高忠誠度，知名的例子像蘋果(Apple)從Mac電腦到iPhone手機、iPad平板，總是引領潮流，「果粉」一律買單，其他品牌性能再好也被視為「二線」；第三是擁有品牌規模經濟效應，像雀巢(Nestle)建立龐大的食品王國，旗下有逾2,000個品牌，產品行銷遍布全球187個國家，大品牌享規模經濟帶來的成本效益遠勝小型企業，而且賺的是全球財富，較不受單一國家影響。

元大全球優質龍頭平衡基金研究團隊指出，今年在疫情、戰爭、升息挑戰下，有些企業可能受不了衝擊而難逃市場淘汰命運，但大型龍頭企業雖短暫出現財報數字不佳，卻有充足資源度過景氣寒冬，並在之後更進一步茁壯。