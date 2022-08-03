研調機構IDC（國際數據資訊）初步調查統計顯示，今年第二季全球平板電腦出貨較去年同期微幅增長0.15％、達到4,050萬台，有優於預期的表現，但Chromebook出貨量則是繼續衰退，年減51.4％，在該季降至600萬台。

IDC表示，全球平板電腦出貨可持平增溫，主要受惠於品牌業者在教育採購專案的順利部署，與諸如中國的618購物節、美國亞馬遜Prime Day的促銷活動等帶動。另一方面，陸系品牌包括小米、OPPO、vivo，和realme等新供應商也有超乎預期的表現，同步為該季Android平板電腦市場的成長有所貢獻。

至於Chromebook的出貨衰退則是預料中的事，除了積累的庫存仍待去化，加上先前拉抬出貨動能激增的美、日及部分歐洲地區之教育需求已經放緩，使得今年以來衰退幅度顯著。不過，目前Chromebook的單季出貨量仍高於疫情前水準。

IDC行動和消費裝置資深研究分析師Anuroopa Nataraj指出，儘管存在通膨壓力，地緣政治問題及中國因疫情封控等挑戰，平板電腦因可作為較PC便宜的替代品，且許多大品牌有相對積極的通路策略，同時在數個教育專案中提供平板電腦產品，皆對整體平板電腦出貨表現有利。

尤其是來自亞太地區（不含日本和中國）等地區的新品牌業者，正在挖掘用於教育領域的設備需求，並擾亂既有供應商的動態。

另在Chromebook部分，IDC行動和消費裝置研究經理Jitesh Ubrani則表示，雖然Chromebook的出貨量在過去幾季呈下降趨勢，但由於疫情為Chrome的採用帶來積極的變化，因此市場展望仍有機會。例如遠距學習的需求持續加速學校欲推動PC與學生的比例達到1：1，將促使Chromebook在其他類別的PC產品出貨量下降之際，也能繼續保持有相對高檔的出貨水準。