台灣各電商今年第2季業績已陸續公布，東森購物網公布，上半年獲利繳出EPS 8.5元的成績，首度超越momo上半年EPS7.59元，躍升為國內電商獲利第1名，東森購物網董事長王令麟近年來靈活調整策略，自2017年起開拓自營商品項目，成為獲利主力，並善用大數據、精準行銷，發揮更好企業效率。

俄烏戰爭再加上疫情紛擾，今年全球各國通膨率創下近40年高點，物價飆漲影響消費，全球大型電商都受影響，包括亞馬遜、蝦皮購物、中國電商阿里巴巴、京東上半年業績都陷入虧損，蝦皮母公司SEA股價更從2021年12月最高367美元，如今跌到79美元。

綜合觀察台灣本土4大電商，momo今年上半年營收480.76億依然居冠，其次是pchome上半年營收為228.89億，東森購物網上半年合併營收139.55億，雖居國內電商第三名，但值得注意的是，東森購物網的獲利、EPS已於第2季超車momo，更大幅領先在今年第1季EPS已呈虧損的PChome、創業家兄弟等。

東森購物網分享獲利大幅成長的原因，第一，5年前全力發展自營品牌的商品策略，2021年自營商品佔營收比率已達到35％，同時占獲利65％，這是台灣綜合電商平台中最高的比率。

去年疫情爆發後，對傳統零售業影響甚大，王令麟親自領軍、積極與知名品牌合作推出多款自營聯名商品，前10大熱銷自營商品包括萬歲牌堅果、料理之王料理包、阿一鮑魚牛肉麵、晶華牛肉麵等。「料理之王料理包」去年5月開賣至今已狂賣88萬包，締造5500萬元業績的紀錄。

東森購物網第二項利器來自於領先業界「善用大數據」來做客戶管理。東森購物網以大數據應用及分析會員消費行為，針對特定商品精準鎖定消費族群，設計出不同行銷策略，進而吸引會員成功購買，達到精準行銷，新客成交轉換率可以達到5％以上。

展望下半年，東森購物網謹慎應對經濟大環境的改變，王令麟對內調整採購集中化，親自領導、成立「集團採購行銷專案組織」，以增進商品．快速的跨通路販售，衝高業績。

東森購物網對外則加速OMO線上線下通路互相導客，並透過更廣泛的異業結盟，打造東森生活圈的新經濟，首先聯合東森寵物實體店．與全家便利商店將合作首創全台第1家寵物店與超商結合的複合型商場，位在中和總部的「東森天空廣場」，預計今年底前正式開幕，屆時將結合東森自然美、東森房屋、熊媽媽生鮮取貨及美食街等服務，創造最大人流量，並由虛實整合（OMO）提供會員更好的消費體驗。