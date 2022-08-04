智邦(2345)今日除息，每股配發現金股利6元，開盤參考價247元，股價開高上演開盤即填息，最高衝上255.5元，漲幅最高5%。隨著原物料缺貨舒緩，加上400G交換器穩定出貨，都將扮演智邦下半年營運重要動能。網通族群中，在智邦秒填息帶動下，明泰(3380)大漲4.5%，啟碁(6285)、合勤控(3704)、神準(3558)、統新(6426)等也分別大漲3%~4%。

智邦第二季營收186.96億元，季增加19%、年增加32.6%；累計上半年營收344.26億元、年增加26.33%，寫下歷年同期新高。

網通股在本波消費性電子修正浪潮中，可說扮演資金避風港，主要是因為在基礎建設以及網通設備升級趨勢下，網通股受到景氣波動衝擊的狀況有限，加上今年網通主晶片等原物料缺貨問題逐漸舒緩，也有利於網通股出貨。

智邦目前主力交換器出貨為100G產品，而400G交換器是後續資料中心成長的重要動能，400G目前陸續送樣出貨，現階段佔營收占比不高、不到雙位數，但會逐漸成長，預計隨著產品切換，2023年會到雙位數，至於800G部分，目前還在研發階段，和客戶作研討，不僅如此，智邦目前企業級網絡、電信級網路接單出貨都順利，也將扮演成長動能。

今盤面另外一檔網通強勢股明泰，受惠於缺料狀況緩解、大陸解封，以及產品組合調整等因素，第二季獲利表現持續上揚，進而帶動上半年整體獲利表現成長，上半年營收為151.62億元，淨利歸屬母公司業主為3.77億元，上半年本期淨利歸屬母公司業主較去年同期成長64.28%，為近五年同期新高，EPS為0.7元。展望下半年，明泰預期原有之交換器及無線寬頻網路產品之營收表現可望穩定成長外，在越南廠也加入生產行列後，數位多媒體產品營收亦可同步溢注業績的成長。

物聯網、5G、WiFi等基礎建設，加上升級需求潮，2022年網通股持續看好，加上缺料上半年逐漸獲得舒緩，預計族群下半年在遞延訂單、升級商機催化下，網通股仍有成長空間。