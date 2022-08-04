全球領先的加密資產與區塊鏈基礎設施提供商幣安宣布，任命聯合創辦人何一為旗下風投及孵化機構Binance Labs負責人。

幣安首席執行長趙長鵬（CZ）表示，作為創始團隊的成員，何一一直以來積極參與Binance Labs的各項事務。許多全球性機構已無法有效地為社會提供服務，而有些早期專案及創辦人則有顛覆此類機構的願景和動力。在我們尋找這樣的專案和創辦人的過程中，何一發揮了重要作用。現在正是何一在Labs承擔更重要角色的絕佳時機，她將幫助我們找到那些極具韌性、能夠在嚴酷市場環境中生存下來並發展壯大的專案。

何一上任後將負責Binance Labs的全球戰略及日常營運事務。她的工作重心之一是為基礎設施專案提供重要支援，並提升加密資產及區塊鏈創新專案的實用性。何一的願景是透過「建立區塊鏈行業標準」，推動Web3和區塊鏈技術的普及。在何一的領導下，Binance Labs還將重點關注投資更有能力、長遠思維並且能在塑造行業未來佔有一席之地的創辦人。

何一表示，正因為參與了幣安成長歷程，特別經歷了艱困的市場行情，因此更加清楚擁有什麼能力和價值觀的創辦人能在資源有限的環境中獲得生存與發展。作為加密資產領域的領導者，我們的目標是透過識別可持續發展的專案並提供支援，並且打造能夠賦能整個行業的優質區塊鏈解決方案生態系統，以協助定義行業標準。

相信未來五年Web3新用戶將可達到10億。不過，只有產品能與用戶生活無縫銜接時，Web3才算是真正進入主流。要想加速實現普及，我們需要集中資源來支援那些打破Web3邊界、真正為用戶解決現實生活問題的專案。