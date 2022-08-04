詐騙集團多次以全英文信件來信，令葉男深信不疑。（高市苓雅分局提供／楊舒婷高雄傳真）

苓雅分局2日接獲報案，一名葉姓男子前往銀行稱是要領取失聯已久的乾爹遺產，銀行行員驚覺有異，通知警方前往到場協助。葉男在臉書上結識一名自稱是阿拉伯聯合大公國銀行的經理，對方告知葉男將繼承失聯已久的乾爹遺產，但要先繳交約500萬元台幣的手續費，歷經員警努力勸說，葉男才明白，這份「天上掉下來的禮物」是場詐騙。

葉男於2日早上9時前往銀行，並告知行員要領取乾爹的遺產，這項資訊是透過臉書上一名自稱是阿拉伯聯合大公國銀行的經理告知的，對方告知葉男，乾爹過世之後，留下一筆鉅額財產，約15億元台幣，而葉男剛好是其順位的繼承者，但必須先支付約500萬元台幣的律師費及代辦費，才能處理接續的動作。

葉男聽到巨額的遺產費，整個人都充滿幻想的美好泡泡，且葉男的確也有位失聯已久的乾爹，更加深了葉男對此事的相信；葉男為英文老師退休，對方多次以全英文的信件來信，讓葉男的美好泡泡愈來愈牢固，因此深信不疑是場詐騙。

警方到場後歷經一場苦口婆心的勸說，告知葉男繼承遺產是要透過正式合法的程序，並不是藉由網路社交軟體即可辦妥，況且金額還如此之大，豈能如此隨便，不斷從理性上、感性上勸說，並告知葉男「天底下沒這麼好康的事情」，才成功將葉男勸退，雖然美好的遺產泡泡被戳破，但也成功守住葉男的財產。

苓雅分局呼籲，民眾遭遇類似情形時不可輕信，需再三求證，有疑問可撥打165反詐騙專線或110報案電話諮詢，以免積蓄遭詐得不償失。