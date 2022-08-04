香港富豪李嘉誠創辦的長實集團4日公布，2022年上半年營收年增53.5％至357.15億港幣，淨利年增54.8％至129.36億港幣。長實主席李澤鉅指出，目前銷售額已回復至疫情前水準，但銷量仍低於疫情前水準10％，未來仍聚焦全球通膨情況。

長實集團4日股價收漲0.37％至54.3港幣，一個月來股價累計下跌3.12％。

綜合港媒報導，長實集團上半年已確認物業銷售收入為203.97億港幣，年增37.9％，主要包括2021年已於香港竣工的「Sea to Sky」住宅單位銷售，以及在上海發展興建的世紀盛薈廣場的銷售。期內物業租務收入為29.93億港幣，年減10.7％，其中因3月出售倫敦5 Broadgate辦公大樓，因此海外租務收益較2021年同期減少。

長實旗下英式酒館業務包括兩間釀酒廠及約2,700家由Greene King於英格蘭、威爾斯及蘇格蘭經營的英式酒館、餐廳及酒吧。隨著防疫措施全面解除，英國當地酒館行業逐步恢復正常運作，銷售大致回復至疫情前水準。