高物價打擊消費者購買力，德國6月零售銷售意外下滑。德國統計局1日公布，6月零售銷售月減1.6％，降幅遠遠高於市場預估的0.2％，反觀5月零售額則是月增0.6％。專家指出，6月零售額大跌恐讓第二季經濟從停滯下修至緊縮。

英國CBI指物價高漲繼續打擊企業和消費者
美F-35等多款戰機停飛 問題大了
盒馬鮮生 今年來估值縮水四成
#德國 #零售銷售 #高物價 #打擊 #零售額