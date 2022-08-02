高物價打擊消費者購買力，德國6月零售銷售意外下滑。德國統計局1日公布，6月零售銷售月減1.6％，降幅遠遠高於市場預估的0.2％，反觀5月零售額則是月增0.6％。專家指出，6月零售額大跌恐讓第二季經濟從停滯下修至緊縮。