高物價打擊購買力 德國6月零售銷售意外下滑 00:092022/08/02 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高物價打擊消費者購買力，德國6月零售銷售意外下滑。德國統計局1日公布，6月零售銷售月減1.6％，降幅遠遠高於市場預估的0.2％，反觀5月零售額則是月增0.6％。專家指出，6月零售額大跌恐讓第二季經濟從停滯下修至緊縮。 英國CBI指物價高漲繼續打擊企業和消費者 美F-35等多款戰機停飛 問題大了 盒馬鮮生 今年來估值縮水四成 #德國 #零售銷售 #高物價 #打擊 #零售額 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 權證市場焦點－廣積 下半年出貨強勁 04:102022/07/28 證券．權證 花蓮家扶助學金受疫情打擊 饅頭夫婦義賣盼補足745萬元缺口 13:382022/07/31 生活 美國務院批准出售F-35戰機給德國 估價84億美元 10:092022/07/29 國際 大陸商務部：上半年商務運行呈現恢復態勢 商務主要指標企穩回升 12:272022/07/29 兩岸 線纜廠7月營收 難逃下滑 04:102022/07/30 財經要聞 歐洲老大急瘋！俄羅斯掐死天然氣 經濟陣亡還爆1件慘事 11:052022/08/01 財經 全台首輛智慧零售電動車 8月底南科試營運 17:072022/08/01 生活 《國際經濟》德財長籲延後核電廠退役 緩解電力危機 11:392022/08/01 財經 操盤心法－升息趨緩 軟著陸仍可期待 04:102022/07/29 證券．權證 全力護盤 投信大撿散戶拋售股 04:102022/07/28 證券．權證 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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