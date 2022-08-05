俄烏戰爭、疫情及通膨相互參雜影響，全球大型電商上半年業績都受到衝擊，亞馬遜、蝦皮購物、中國大陸電商阿里巴巴、京東都陷入虧損。東森國際(2614)旗下的東森購物網上半年獲利逆勢突圍，繳出EPS 8.5元的好成績。

東森購物網獲利大幅成長，第一項利器歸功於5年前開始「全力發展自營品牌」的商品策略，2021年自營商品佔營收比率已達到35%，同時占獲利65%，這是台灣綜合電商平台中最高的比率。去年疫情爆發後，對傳統零售業影響甚大，董事長王令麟親自領軍，積極與知名品牌合作推出多款自營聯名商品，是業績表現突出的重要因素。

東森購物網路維持成長動能，第二項利器來自於領先業界「善用大數據」來做客戶管理。

東森購物網以大數據應用及分析會員消費行為，針對特定商品精準鎖定消費族群，設計出不同行銷策略，進而吸引會員成功購買，達到精準行銷，新客成交轉換率可以達到5%以上。

展望下半年，東森購物對內調整採購集中化，成立「集團採購行銷專案組織」董事長王令麟親自領導，以增進商品，快速的跨通路販售，衝高業績；對外則加速OMO線上線下通路互相導客，並透過更廣泛的異業結盟，打造東森生活圈的新經濟，首先聯合東森寵物實體店與全家便利商店將合作首創全台第一家寵物店與超商結合的複合型商場，位在中和總部的「東森天空廣場」預定年底前正式開幕。另外，近年來，綠色保養成為國際趨勢，東森自然美精油首度拿下全球綠色美容四項大獎。