據統計，最新8月份各投信ETF配息公告，截自8月4日總共有33檔公告配發金額，除息日從8月16日至8月18日不等，目前已公告的整體來看以債券ETF為主，總計有7檔股票型與26檔債券ETF，以8月4日收盤價來預估年化配息率來看，債券ETF部分以群益7+中國政金債(00794B)的6.05%年化配息率最高，股票型則以中信關鍵半導體(00891)的8.96%最高；不過以今年來報酬率來看，中信關鍵半導體ETF跌幅逾三成，而群益中國政金債則是正報酬1.58%表現出色；投信法人表示，配息ETF應該同時注意配息率與正報酬績效，兼具配息率佳且報酬穩定才是名符其實的息利雙收的好標的。

群益7+中國政金債ETF(00794B)基金經理人曾盈甄表示，中國下半年開始總體經濟數據疲弱，因此人行採取積極寬鬆貨幣政策因應，考量中國短期經濟壓力大，預期人行將持續有降准或降息等寬鬆貨幣政策空間，因此政策性金融債利率仍有下探空間，且依據人行公布截至2021年底境外機構持有銀行間市場債券4兆元人民幣，約占銀行間債券市場總託管量的3.5％，來到歷史新高，顯示主要債券指數持續將中國債納入全球主要債券指數效益持續發酵，預期海外投資人將仍增持中國債，此外，全球金融市場受地緣政治風險影響表現震盪，中國政策金融債不僅具高信評和高債息優勢，其與國際資產的相關性低，受國際資產波動程度相對低，也是一另類避險選擇。另相較美國或英國等國家貨幣政策將緊縮升息，中國仍處於貨幣寬鬆階段，利率波動風險較低，皆有利中國政策性金融債淨值表現。

想要定期配息獲得穩定現金流的投資人，除了台股ETF外，債券ETF也是相當好且便利的投資工具。現行在台灣掛牌交易債券ETF檔數眾多，追蹤的標的類型包括美國公債、高評級公司債、產業債、高收益債等等，又多具有配息機制，加上債券ETF享有交易便利、投資組合透明度高且費用率低等優勢，同時也可做為建立收益部位的好工具，投資人妥善組合便能滿足資產配置的需求。現行台灣市面上的債券ETF除了少數是採取月配息、半年配息和不配息之外，八成左右的債券ETF產品都採取季配息模式，因此在資產配置和固定息收需求的考量下，投資人除了可選擇月配息產品外，也能透過配置不同配息時程的債券ETF來打造月月領息的投資效果。