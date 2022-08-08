疫情、股市震盪，讓券商、投信的理財專員英雄無用武之地。在疫情持續的2年多時間裡，線上基金投資平台快速竄紅，「基富通」與「鉅亨買基金」的網路聲量甚至是傳統券商、投信的10倍以上。

源大數據uMiner輿情分析平台分析今年截至7月31日的FB、PTT、網路新聞等社群平台貼文後發現，「基富通」與「鉅亨買基金」兩個線上基金投資平台是國內目前國人選擇基金網上交易時討論度最高的；投信的討論度則依序是國泰、中信、元大、群益。

值得注意的是，線上基金投資平台網路聲量動轍破萬，是傳統券商、投信的10倍以上；源大數據營運總監林啟耀分析，除了疫情期間，投資人傾向減少與理專的面對面接觸外，線上基金投資平台也有投資標的多、隱密性高、手續費低的優點，吸引投資人。

林啟耀指出，基富通展售的基金數量最多，選擇性也最多；鉅亨買基金除了鉅亨網的財經資訊服務外，還有理財機器人及紅利積點抵扣手續費的服務，因而成為最受關注的兩大線上基金投資平台。

投資達人「姐夫」羅際夫也指出，從源大聲量調查中，可以發現有愈來愈多人懂得利用基金平台來買賣基金，主要原因，一是費用低，甚至常有申購零手續費的促銷，投資人懂得精打細算是好事，這也可以呼應這次調查中投資人在乎的事，費用排名第二的事實。

其次，線上投資平台提供的基金種類多，特別像是基富通，幾乎台灣所有合法銷售的境內、境外基金，平台上都有，省去過去買不同的基金，可能要跑好幾家銀行開戶的麻煩。

至於平台聲量討論，基富通遠大於其它平台的原因，羅際夫認為，可能跟它這兩年推動退休理財相關商品有關，兩年前推出「好享退」造成轟動，今年推出「好好退休」專案也頗獲好評。

至於在各家基金公司（投信）的討論聲量前三名分別為國泰投信、中國信託投信、元大投信，羅際夫指出，可能是因為這幾家投信公司為發行ETF的主要公司，在ETF漸成國民投資商品的趨勢下，也帶動了討論聲量。

投資人在決定要投資基金時，首先考慮的就是從甚麼管道購買或投資基金，在幾個主要的管道中，國人對於券商/投信以及基金交易平台的討論度是相對較高的，其中又以線上基金交易台快速竄紅。

林啟耀指出，因應防疫需要，這兩年內，包括投信在內，對於建置線上交易平台都加大力度，情況就像房仲業加強建置線上看房系統一樣。

源大數據也發現，由於台灣金融投資市場近期波動較大，而且偏向趨弱，社群中有關基金的討論也有越來越低的趨勢，反映出投資人因投資大環境不佳，所以對基金的興趣明顯也變弱。

與此同時，對於「風險」的關注也成為投資基金時首要考量，其次才是費用和報酬。

羅際夫指出，此次調查比較有趣的一項結果是網友投資基金最在意的事項，因為近期金融市場的動盪，因此，風險的考量排名第一；但從他多年的觀察，調查時，大家都會很「理性」地注重風險，但投資人「口嫌體正直」，實際的投資的行為上，往往都會追求伴隨高風險的高報酬標的，身體總是很誠實的。

林啟耀則建議券商或投信，正是因為投資人現在對投資基金的信心不足，各大券商或投信反而應該加強宣導，為投資人解惑，才能讓投資人放心投資。