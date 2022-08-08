針對智庫台灣金融研訓院呼籲進行「金融漢光演習」，加快因應台海危機緊張情勢，中研院院士、美國聖路易華盛頓大學講座教授王平8日表示，金融業當然要漢光演習！國人資金流動頻繁，國際局勢發生變化時，因金融衍生的衝擊必然發生，政府要做好前瞻性的風險評估。

王平表示，從中美貿易戰開始時，有料想到會發生台海危機，「沒想到這麼快就發生」，外界多僅到台灣的半導體產業，可能因戰火而動搖全球生產鏈，金融雖然沒有生產鏈的問題，對台灣的生存一樣是重要的一環，需要有更廣義的前瞻金融政策，讓台灣的金融市場、金融產業與全世界的連結愈深，國際間會更重視台灣的安全。

中央研究院8日發布《臺灣貨幣金融改革政策建議書》，中研院院士王平代表政策建議書研議小組，簡報建議書重點，提供學術研究之後的全面性與前瞻性的建言，期盼促進臺灣的金融發展與經濟成長同步前進。

王平指出，此次台海危機把過去以為「可能的事」，現在真的已經發生，反映出及早發現問題、及早準備的必要，對於金融漢光演習的執行，可觀察國際局勢發生變化時，有無過多的資金進出台灣？有哪些習慣性的干擾動作發生？哪些外來攻擊使得金融機構無法支撐運作？「所有疑慮若能經過及早檢視，並予以制度化，就能創造防禦風險的提高！」

在防禦外來風險的制度方面，王平提出貨幣金融政策建議書中的境外金融中心建立，在國際危機中更顯重要，若能建立起來，對台灣非常好，像美國、新加坡有境外美元市場，創造單一市場金融產業能與世界連結的脈絡，境外金融中心對台灣金融前景的穩定，非常重要。