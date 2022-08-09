桃園市大園區一名陳姓婦人日前透過臉書得知投資訊息，對方以在泰國種植大麻生意保證獲利的話術，使其卸下心防，要她先行匯款新台幣100萬元，她信以為真昨赴農會準備匯款，所幸機警行員察覺，立刻通報警方到場，防止她遭到詐騙。

大園警分局指出，昨日上午10時許接獲農會通報，稱陳婦欲臨櫃匯款100萬元，但行員詢問受款人與匯款原因，她都僅說是投資大麻生意，也無法出示相關契約，疑似遭詐騙，請警方到場協助。

陳婦表示，上月底在臉書上看到男網友張貼投資泰國種植大麻的生意，不僅強調保證獲利，還說有國內外權威作擔保、穩賺不賠，但因事出緊急，還沒簽訂契約或成立相關公司，若想合夥得先匯款，日後才能簽約入股分利。

員警一聽立刻識破此為詐騙手法，並拿出實際案例向陳婦說明，提醒投資應謹慎，須簽訂相關契約避免血本無歸，經警方苦心勸導後，才打消匯款念頭，順利守住多年積蓄。對此，警方呼籲，任何投資都有風險，沒有穩賺不賠的生意，應循正當管道以免受騙，若有疑問可撥打165反詐騙專線或向警方諮詢。

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