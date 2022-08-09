一個人的情商如何往往能從各方面體現出來，但不對任何人發脾氣、總是笑臉迎人，並不等於情商高，其實只是討好型人格作祟。運勢命理網站《靈匣網》點名金牛座、雙魚座、巨蟹座、白羊座、天蠍座的人情商低，經常委屈自己迎合他人，就連挨罵受氣也不吭一聲，總是忽略自己的感受。

【金牛座】

金牛沉默寡言且膽小，明明很有想法，卻又擔心被別人嘲笑，不敢說出口，而這份恐懼及孤獨感，也讓他們在面對人群時經常感到焦虑，因為擔心沒有朋友，他們會刻意討好別人，忽略自己的感受，即便受氣也不敢為自己發聲，只能獨自一人生悶氣。

【雙魚座】

雙魚心思細膩，對情緒轉變十分敏感，不過他們會討好、取悅別人的原因，其實是希望對方能喜歡自己，因為他們非常執著於別人對自己的態度，一旦有人對他們感到不滿，他們就會很難過，甚至為了讓對方改觀，願意委屈自己去做些不喜歡的事情，而且他們也不具備大吵大鬧的能力，因此遇到不爽的事也只能暗中生悶氣。

【巨蟹座】

巨蟹很敏感，甚至能敏銳地察覺其他人的情緒變化，但他們會想，造成對方情緒變化的原因是不是自己，因此小心翼翼地照顧對方的情緒，下意識的討好對方，即便對方提出再無理的要求，他們也會盡可能滿足，只怕自己又讓別人不開心，長期下來不僅心很累，還累積一肚子怨氣。

【白羊座】

白羊的性格開朗直爽，但經常對自己生氣，因為他們性格衝動，常常做錯事或干擾到別人，所以他們會時刻注意自己有沒有給別人帶來困擾，或是有沒有人不喜歡他。他們其實很害怕自己不被別人喜歡，若被討厭了，他們就會想辦法去取悅對方，好讓對方對自己再度產生好感。

【天蠍座】

天蠍其實有一點討好型人格，他們十分寵溺朋友，為了討他們歡心，自己吃些虧、做些不喜歡的事情也沒問題，但面對其他人，他們的討好其實都是裝出來的，若不是為了獲取利益，他們才不願意小心翼翼地迎合別人，與此同時，他們也經常獨自生悶氣，尤其碰到不爽的事還不能吭一聲時，他們會將對方的所作所為全記在心裡，日後再報仇。