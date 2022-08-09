韓國首爾首都圈遭遇暴雨，造成電力中斷，地鐵、道路大水氾濫成災，車子泡水在路上拋錨，災情相當慘重。大雨滂沱之際，有民眾在淹水的馬路上，目擊一名穿西裝的男子坐在車頂上等待救援，他坐著滑手機的照片在網路爆紅，淡定孤坐在大雨中的身影還被網友戲稱為「瑞草洞賢者」。

韓媒「Insight」報導，自8日下午起，首爾一帶和中部地區下起暴雨，尤其是江南、瑞草等低窪地區，更是完全被洪水淹沒。其中瑞草區一處淹水的道路上，一台汽車幾乎一半浸泡在水中，疑似已經拋錨，車頂上坐著一名男子等待救援，而這看似危及的處境，當事人卻仍冷靜的滑手機，甚至還拍照將腳下淹水的情況上傳至社群網站。

除了當事人自拍淹水視角外，也有民眾路過時將這畫面拍下，並貼上社群媒體獲得「瑞草洞賢者」的稱號，但同時也有不少人關注當事人人身安全，希望他和汽車都能夠平安無事。

퓰리처상 본인 등판 아니 진짜 사진을 찍어서 올리다니 범상치않다 pic.twitter.com/9JshFAhI7B — 호두쨈 (@carryurlife2) August 8, 2022

韓國首都圈8日受鋒面影響下起豪雨，被韓國媒體稱為「首爾百年一遇的暴雨」，許多地區累積雨量逾300毫米，根據韓國中央災難安全對策本部統計，截至9日上午6時，已造成7人死亡、6人失蹤。