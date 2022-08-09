另一塊天花板則有像梅花造型的浮雕圖案。（張毓翎攝）

當地土生土長的78歲魏姓民眾說，廟宇重建時沒人對這些圖案提出疑問，後來圖案又都被燈具擋住，以至於都沒人發現或反映。（張毓翎攝）

「白日青圈加上12道光芒」，令人聯想到中華民國國徽，一般大眾印象多半是在早年的公家建築才能看得到；不過，位在台南鹽水竹埔社區的張聖宮，其廟門前殿上方的天花板，竟也有2個形似國徽的浮雕，日前被鹽水區公所導覽團隊發現，就連耆老和資深信眾都不曾注意，紛紛搖頭直呼「真的蠻少見的」。

張聖宮是竹埔社區的信仰中心，其主神是周姓先祖原在福建泉州府安溪縣故鄉所信奉的「法主公」，先民在橫渡黑水溝時，也將法主公的信仰傳承到台灣，根據廟方記載，因有法主公和眾神的護持，以及庄民守望相助，當地人丁漸旺，需要有較大空間辦理相關科儀活動，遂於1914年創建張聖宮，1974年由庄民集資辦理重建。

區公所導覽團隊近來在盤點竹埔社區的特色點，計畫推出小旅行遊程，日前到張聖宮參訪。「疑？這好像在哪裡看過」，他們發現廟門前殿上方的3塊天花板，左、右兩邊都有著1顆小白日和12道白尖角光芒，而中間則留有1圈青色圓圈的浮雕，形似我國國徽，而另一塊天花板則有像梅花造型的浮雕圖案。

當地土生土長的78歲魏姓民眾說，他30多歲年輕時，有見證張聖宮的重建過程，但當時沒人對這些圖案提出疑問，後來圖案又都被燈具擋住，以至於都沒人發現或反映，而當時廟宇主事者紛紛凋零，無從得知當時的設計過程。

有人打趣說，「可能當時的土水師太愛國了，連工作時也要彰顯愛國精神」。不過，竹埔社區發展協會理事長周忠信則推測應是巧合，他說，那時的土水師，可能也在學校禮堂等公家處所施作土程，所以只能用手邊特定的模具來裝飾。