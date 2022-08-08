位於大陸北京的故宮是明清兩朝、共24位皇帝的皇宮，在裡面有許多充滿巧思與奧妙的設計與建築，包含室外擺放著許多大水缸，但裡面的水到了冬天竟從未結冰過，對此北京故宮導覽員解釋，清朝時每到小雪，太監就會替水缸蓋上會發熱的蓋子，以避免水面結冰。

北京故宮導覽員房博指出，故宮中的建築大部分都是木質結構，一旦起火就可能造成極大的災難，而最容易發生火災的季節就是冬季，這時候不但乾燥還會刮西北風，火容易順著風勢擴大到周圍建築，且冬季又是用火最頻繁的時期，到處都得生火取暖，自然大大增加了發生火災的機會。

房博表示，故宮內有許多大水缸，主要的功用是為了防火，但到了冬天、溫度下降，這些放在室外的水缸若是結冰就無法救火，為了解決這個問題，清朝皇帝想出了一個妙招，據清朝乾隆編纂的《國朝宮史》記載，每年一到小雪時節，內務府營造司的管理太監們就會替水缸蓋上蓋子，蓋子下面有裝滿碳的鐵屜，點火後以碳的溫度融化結冰的水面，一旦救火需要取水時就會比較方便。

房博表示，光是一個蓋蓋子的簡單工作，在清宮中也講求分工負責，由內務府營造司的太監蓋上蓋子，熟火處太監再來點火，如果出了什麼問題，就能找到對應的負責人。至於水缸的蓋子大約在驚蟄時節被取下，若是遇到乍暖還寒的狀況，就會適當地調整取下蓋子的時間。